„Europa – Unitate în Diversitate”: Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi” a transformat Ziua Europei într-o veritabilă sărbătoare a culturii și tradițiilor continentale

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” a organizat proiectul educativ „EUROPA – UNITATE ÎN DIVERSITATE”, dedicat Zilei Europei. Evenimentul a luat forma unui târg european al culturii și turismului, reunind elevii într-o activitate interdisciplinară amplă și interactivă.

Proiectul și-a propus să promoveze valorile europene, să dezvolte spiritul civic și să stimuleze interesul pentru diversitatea culturală a continentului, subliniind totodată rolul turismului în viața economică și culturală a statelor europene. Activitatea a încurajat competențele de comunicare, colaborare și organizare, punând accent pe învățarea prin experiență.

Conceptul a fost preluat și adaptat după modelul Școlii Europene din Tallinn (Estonia), unde patru cadre didactice și un grup de elevi ai colegiului au participat la o mobilitate Erasmus+ în perioada 5–9 mai 2025. Experiența acumulată a fost valorificată cu succes la Rădăuți.

16 clase, fiecare reprezentând o țară europeană, au amenajat standuri tematice atractive, cu afișe, expoziții de obiecte tradiționale, pliante, quiz-uri, jocuri interactive și standuri gastronomice. Elevii au primit „pașapoarte europene” și au vizitat „țările” colegilor, descoperind într-un mod ludic istoria, cultura, gastronomia și atracțiile turistice ale fiecărei națiuni.

Câștigători

Nivel gimnazial:

Locul I – clasa a VII-a (Franța)

– clasa a VII-a (Franța) Locul II – clasa a V-a (Germania)

– clasa a V-a (Germania) Locul III – clasa a VI-a (Malta)

Nivel liceal:

Locul I – clasa a XI-a F (România) și clasa a XI-a D (Austria)

– clasa a XI-a F (România) și clasa a XI-a D (Austria) Locul II – clasa a X-a D (Finlanda) și clasa a X-a F (Spania)

– clasa a X-a D (Finlanda) și clasa a X-a F (Spania) Locul III – clasa a X-a C (Portugalia) și clasa a X-a G (Regatul Unit)

Premii speciale:

„Europa creativă” – clasa a X-a D (Finlanda)

„Tradiție și identitate” – clasa a X-a E (Italia)

„Bucuria jocului european” – clasa a XI-a B (Suedia) și clasa a XI-a A (Danemarca)

„Enciclopedia Europei” – clasa a X-a A (Elveția)

„Atmosferă europeană” – clasa a X-a D (Finlanda)

„Gustul Europei” – clasa a XI-a F (România)

Proiectul a fost coordonat de profesorii de geografie Luminița Lăzărescu, Daniela Ciotău și Loredana Puiu, cu sprijinul directorului prof. Adrian-Nicolae Puiu, al consilierului educativ prof. Miriam Leon-Postolache și al întregii echipe de profesori implicați.