Salvați Copiii: Județul Suceava, pe locul 3 în țară la mortalitatea infantilă cu 10,7 decese la 1.000 de nașteri vii

Județul Suceava se află pe locul al treilea la nivel național în ceea ce privește mortalitatea infantilă, cu o rată de 10,7 decese la 1.000 de copii născuți vii în 2024, potrivit datelor oficiale analizate de Organizația Salvați Copiii România.

Doar județele Mureș (13,0) și Ialomița (12,7) înregistrează valori mai mari. La polul opus, Bucureștiul are o rată de doar 3,3 la mie.

La nivel național, rata mortalității infantile a crescut la 6,6 la mie în 2024 (față de 5,6 în 2023), situând România în continuare printre statele UE cu cele mai slabe rezultate în acest domeniu (media UE fiind de 3,5 la mie). În cifre absolute, 952 de copii au murit înainte de a împlini un an.

Unul dintre factorii principali ai acestei situații este subfinanțarea cronică a sistemului de sănătate. România a alocat în 2024 doar 5,2% din PIB pentru sănătate, față de 9,5% în Austria (unde mortalitatea infantilă este de 3,1 la mie), 9% în Cehia (2,3 la mie) sau 8,9% în Franța.

Organizația Salvați Copiii România a primit solicitări de sprijin din partea a 35 de maternități și secții de pediatrie din toată țara, care au nevoie vitală de aparatură medicală: mese de resuscitare, incubatoare, ventilatoare, pulsoximetre, lămpi de fototerapie etc. Valoarea totală a echipamentelor solicitate depășește 3 milioane de euro.

„Viața nou-născuților prematuri sau cu patologii complexe depinde de dotarea maternităților, de accesul rapid la servicii medicale și de investiția reală a statului în sănătate”, subliniază organizația.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a declarat: „Programul nostru de combatere a mortalității infantile, demarat acum 16 ani, a devenit un mecanism esențial de sprijin pentru maternități. Continuăm să mobilizăm resurse pentru a dota unitățile medicale care au nevoie urgentă de aparatură.”

Organizația lansează un apel către contribuabili să redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii România, pentru dotarea maternităților și secțiilor de neonatologie.