Răcire accentuată și vreme instabilă în Suceava. Cod Galben de vijelii, averse torențiale și grindină până diseară

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și o atenționare Cod Galben valabile pentru județul Suceava și o mare parte a țării.

Informare meteorologică

Interval de valabilitate: 12 mai (ora 10:00) – 14 mai (ora 10:00)

Marți, 12 mai , valorile de temperatură vor scădea accentuat în nord-vestul țării, iar până miercuri vremea se va răci și în restul teritoriului, devenind mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului.

Atenționare Cod Galben

Interval de valabilitate: 12 mai (ora 10:00) – 12 mai (ora 22:00)

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, vijelii, grindină, averse torențiale și descărcări electrice.

Zone afectate: cea mai mare parte a Moldovei (inclusiv județul Suceava), Transilvania, Muntenia, Oltenia, Banat, Dobrogea și zona de munte.

În județul Suceava se vor semnala:

Intensificări ale vântului cu rafale de 50–60 km/h , izolat 70–90 km/h (vijelii)

, izolat (vijelii) Averse torențiale (cantități de 15–20 l/m² , izolat 30–40 l/m² în intervale scurte)

, izolat în intervale scurte) Descărcări electrice și căderi de grindină

Vremea se va menține instabilă și rece până joi dimineața, cu temperaturi minime ce pot coborî sub 10°C în zonele mai înalte.