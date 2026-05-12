Răcire accentuată și vreme instabilă în Suceava. Cod Galben de vijelii, averse...

Răcire accentuată și vreme instabilă în Suceava. Cod Galben de vijelii, averse torențiale și grindină până diseară


Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și o atenționare Cod Galben valabile pentru județul Suceava și o mare parte a țării.

Informare meteorologică

Interval de valabilitate: 12 mai (ora 10:00) – 14 mai (ora 10:00)

  • Marți, 12 mai, valorile de temperatură vor scădea accentuat în nord-vestul țării, iar până miercuri vremea se va răci și în restul teritoriului, devenind mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului.
  • La munte, îndeosebi pe creste, vor cădea precipitații mixte – lapoviță și ninsoare.

Atenționare Cod Galben

Interval de valabilitate: 12 mai (ora 10:00) – 12 mai (ora 22:00)

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, vijelii, grindină, averse torențiale și descărcări electrice.

Zone afectate: cea mai mare parte a Moldovei (inclusiv județul Suceava), Transilvania, Muntenia, Oltenia, Banat, Dobrogea și zona de munte.

În județul Suceava se vor semnala:

  • Intensificări ale vântului cu rafale de 50–60 km/h, izolat 70–90 km/h (vijelii)
  • Averse torențiale (cantități de 15–20 l/m², izolat 30–40 l/m² în intervale scurte)
  • Descărcări electrice și căderi de grindină

Vremea se va menține instabilă și rece până joi dimineața, cu temperaturi minime ce pot coborî sub 10°C în zonele mai înalte.


newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
