Răcire accentuată și vreme instabilă în Suceava. Cod Galben de vijelii, averse torențiale și grindină până diseară

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și o atenționare Cod Galben valabile pentru județul Suceava și o mare parte a țării.
Informare meteorologică
Interval de valabilitate: 12 mai (ora 10:00) – 14 mai (ora 10:00)
- Marți, 12 mai, valorile de temperatură vor scădea accentuat în nord-vestul țării, iar până miercuri vremea se va răci și în restul teritoriului, devenind mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului.
- La munte, îndeosebi pe creste, vor cădea precipitații mixte – lapoviță și ninsoare.
Atenționare Cod Galben
Interval de valabilitate: 12 mai (ora 10:00) – 12 mai (ora 22:00)
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, vijelii, grindină, averse torențiale și descărcări electrice.
Zone afectate: cea mai mare parte a Moldovei (inclusiv județul Suceava), Transilvania, Muntenia, Oltenia, Banat, Dobrogea și zona de munte.
În județul Suceava se vor semnala:
- Intensificări ale vântului cu rafale de 50–60 km/h, izolat 70–90 km/h (vijelii)
- Averse torențiale (cantități de 15–20 l/m², izolat 30–40 l/m² în intervale scurte)
- Descărcări electrice și căderi de grindină
Vremea se va menține instabilă și rece până joi dimineața, cu temperaturi minime ce pot coborî sub 10°C în zonele mai înalte.
