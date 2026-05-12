ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA cu sediul în municipiul Suceava, b-dul 1 Mai nr. 6, titular al proiectului de plan ”Amenajamentul Ocolului Silvic Adâncata, fond forestier proprietate publică a statuluiUP VII Zvoriștea, UP VIII Zamostea și UP IX Zăvoaiele Siretului, județul Suceava”, cu amplasamentul pe raza UAT-urilor Siret,  Adâncata, Bălcăuți, Dumbrăveni, Grămești, Hânțești, Mitocu Dragomirnei, Siminicea, Șerbăuți, Zamostea, Zvoriștea din județul Suceava  și pe teritoriul administrativ al comunei Vârfu Câmpului din județul Botoșani anunţă publicul interesat asupra finalizării proiectului de plan: ”Amenajamentul Ocolului Silvic Adâncata, fond forestier proprietate publică a statuluiUP VII Zvoriștea, UP VIII Zamostea și UP IX Zăvoaiele Siretului, județul Suceava”, a studiului de evaluare adecvată și a  raportului de mediu în cadrul procedurii de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat.

Documentațiile pot fi consultate la sediul titularului Direcția Silvică Suceava, în zilele de luni până joi, între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00, pe site-ul Direcției Silvice Suceava (https://suceava.rosilva.ro/rnp/informatii_de_mediu__p_1703.htm)  şi la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava, din localitatea Suceava, str. Bistriţei nr. 1A, județul Suceava, de luni până vineri între orele 9-13.

Observațiile/comentariile si propunerile primesc în scris la sediul titularului și la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din localitatea Suceava, str. Bistriţei nr. 1A, județul Suceava, în termen de 45 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Dezbaterea publică va avea loc în ziua de marți 7 iulie 2026 începând cu orele 10.00 la sediul Direcției Silvice Suceava din municipiul Suceava, b-dul 1 Mai nr. 6, județul Suceava.

La dezbaterea publică sunt invitate să participe toate instituțiile, autoritățile, organizațiile, asociațiile și persoanele interesate.


