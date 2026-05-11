„Pentru prima dată la mare” – Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților lansează cea de-a III-a ediție a campaniei umanitare pentru copiii din familii defavorizate

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Sectorul Social-Filantropic al Centrului Eparhial Suceava dă startul celei de-a treia ediții a proiectului „Pentru prima dată la mare”.

Campania se adresează copiilor proveniți din familii aflate în dificultate, care nu au avut niciodată ocazia să vadă marea. Prin această inițiativă, Arhiepiscopia oferă acestor copii nu doar o vacanță, ci o experiență profundă și memorabilă, care le poate marca pozitiv copilăria, dezvoltarea emoțională și încrederea în sine.

„Pentru mulți dintre noi, o vacanță la mare poate părea un lucru obișnuit. Pentru acești copii, însă, marea rămâne doar o imagine din poze sau de la televizor. Prin această tabără socială dorim să le oferim bucuria unei experiențe unice, timp petrecut împreună cu alți copii, activități recreative și educaționale, dar mai ales sentimentul că sunt iubiți și susținuți”, se arată în comunicatul Arhiepiscopiei.

Proiectul se desfășoară cu implicarea activă a parohiilor și mănăstirilor din întreaga eparhie, continuând o frumoasă tradiție care, în ultimii ani, a adus lumină și speranță în viețile a sute de copii.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților lansează un apel către toți oamenii cu inimă bună să sprijine această campanie prin donații. Orice contribuție, oricât de mică, poate însemna pentru un copil șansa de a vedea pentru prima dată marea și de a trăi bucuria autentică a copilăriei.

Conturi pentru donații:

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014 EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Mențiune: „Pentru prima dată la mare”

Pentru detalii suplimentare sau implicare directă, puteți contacta: Pr. Andrei Mocanu – Consilier Eparhial Telefon: 0756 617 617