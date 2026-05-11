Actori liceeni suceveni și fălticeneni urcă pe scena Teatrului „Matei Vișniec”

Adolescenții reprezintă un public foarte special și extrem de pasionat de arta teatrală.

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava s-a bucurat întotdeauna de interesul lor viu, fie că îi regăsește în sală ca spectatori, fie ca voluntari în foaier, fie pe scenă, acolo unde cei mai curajoși fac primii pași spre actorie.

Teatrul susține cu consecvență aceste inițiative și este alături de tinerii actori amatori. Luna aceasta, pe scena TMMVS vor urca două trupe formate din liceeni:

Marți, 12 mai 2026, ora 19:00 – Romeo și Julieta

Asociația Fălticeni Cultural și Trupa Birlic Fălticeni, formată din elevi ai liceelor din Fălticeni și coordonată de actorul Alexandru Marin, prezintă, în parteneriat cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, o adaptare după celebra piesă a lui William Shakespeare.

Spectacolul spune povestea tragică a dragostei dintre Romeo Montague și Julieta Capulet, doi tineri din familii rivale. Căsătoria lor secretă, duelurile, exilul și un plan disperat dus la capăt din cauza lipsei de comunicare duc la un final dramatic, care aduce totuși pacea între cele două familii.

Luni, 18 mai 2026, ora 19:00 – Else (Someone)

Trupa de teatru PI a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava, coordonată de actorul Cătălin Ștefan Mîndru, prezintă spectacolul „Else (Someone)”, un text semnat de Carina Sophie Eberle, adaptat de regizor.

Spectacolul abordează o temă puternică și actuală: abuzul emoțional și sexual în rândul tinerilor – o realitate care, din păcate, a devenit tot mai frecventă și periculoasă, depășind chiar fenomenul de bullying.

„Vă invităm să veniți să-i vedeți și să-i susțineți pe acești tineri pasionați de teatru! Este o bucurie să vedem cât de multe trupe de liceeni active există în zonă și cât de frumos lucrează alături de actorii noștri”, transmit reprezentanții Teatrului „Matei Vișniec”.