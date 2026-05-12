Ursoaică cu doi pui semnalată în Vatra Dornei. A fost emis mesaj RO-ALERT

O ursoaică însoțită de doi pui a fost semnalată marți în municipiul Vatra Dornei, în zona străzii Popeni.

Din cauza apropierii de zone locuite, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a emis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației.

Echipaje ale ISU Suceava (inclusiv SMURD) și ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava s-au deplasat de urgență la fața locului pentru a monitoriza situația, a lua măsuri pentru a îndepărta animalele sălbatice și a asigura protecția locuitorilor.

Autoritățile recomandă cetățenilor din zonă:

Să evite deplasarea pe jos în zona semnalată;

Să nu încerce să se apropie de ursoaică sau de pui;

Să țină animalele de companie în interior;

Să anunțe imediat autoritățile la 112 în cazul în care observă din nou animalele.

Prezența ursoaicei cu pui în intravilanul localității reprezintă un risc ridicat, mai ales că ursoaicele devin extrem de agresive atunci când se simt amenințate sau când puii lor sunt în pericol.