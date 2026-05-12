Primăria Suceava demarează a doua campanie de sterilizări gratuite și organizează primul recensământ real al câinilor din municipiu

Primăria Municipiului Suceava a lansat astăzi, 12 mai 2026, cea de-a doua ediție a campaniei de sterilizare gratuită a câinilor de rasă comună cu deținător și a pisicilor de rasă comună, cu sau fără stăpân.

Campania are ca principal obiectiv reducerea numărului de animale abandonate de pe străzile orașului și promovarea unui comportament responsabil față de animale. Sterilizarea rămâne singura soluție eficientă, umană și pe termen lung pentru controlul populației de câini și pisici fără adăpost.

O noutate importantă a acestui an este faptul că, în paralel cu acțiunile de sterilizare, Primăria, Poliția Locală și DSVSA Suceava vor realiza primul recensământ real al câinilor din municipiul Suceava. Echipe mixte vor merge din poartă în poartă pentru a identifica, înregistra și verifica situația fiecărui animal, oferind totodată informații și sprijin proprietarilor.

„Vor fi emise notificări cu termen pentru intrarea în legalitate, prioritatea instituției fiind informarea și oferirea soluției gratuite, urmată, acolo unde este cazul, de avertisment și amendă”, arată municipalitatea.

Deținătorii de câini și pisici se pot înscrie direct la parterul Primăriei Municipiului Suceava. Acolo completează o cerere simplă și primesc imediat bonul de sterilizare și adresa cabinetului veterinar unde va fi realizată intervenția.

Câinii care nu au microcip și carnet de sănătate vor fi identificați, microcipați și înregistrați în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân (RECS) chiar în cadrul campaniei.

Conform legii, sterilizarea câinilor de rasă comună este obligatorie. Nerespectarea acestei prevederi poate atrage amenzi între 5.000 și 10.000 lei.