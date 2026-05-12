Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate CNAIR anunță trei transporturi agabaritice cu transformatoare uriașe pe DN2, prin județul...

CNAIR anunță trei transporturi agabaritice cu transformatoare uriașe pe DN2, prin județul Suceava


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

În perioada 12 – 20 mai 2026, pe raza județului Suceava vor circula trei transporturi cu depășiri de gabarit, care transportă transformatoare electrice de mari dimensiuni, anunță CNAIR.

Traseul complet al convoaielor este următorul: Agigea RORO PTF – DN39A – DN39 – A4 – DN2A – Țăndărei – DN2A – Slobozia – DN2A – Urziceni – DN2 – Buzău – DN2 – A7 – DN2 – Varianta de Ocolire Suceava – DN2 – Siret PTF.

Caracteristicile transporturilor:

  • Lățime maximă: 3,00 metri
  • Masă totală: 130 tone
  • Lungime: 31 metri
  • Înălțime: 4,80 metri
  • Viteză maximă: 70 km/h (conform OUG 195/2002)

Transporturile vor fi însoțite de echipaje ale Poliției Rutiere, care vor asigura fluidizarea traficului și respectarea măsurilor de siguranță. Etapele de desfășurare vor fi stabilite de poliție în funcție de condițiile de trafic.

Transporturile nu se vor efectua pe sectoarele de drum unde vor fi emise avertizări meteorologice de cod galben, portocaliu sau roșu.

Șoferii care tranzitează zona Suceava în această perioadă (în special pe Varianta de Ocolire și pe DN2) sunt rugați să respecte semnalizările temporare, să reducă viteza și să manifeste prudență sporită la întâlnirea convoaielor.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat joi, 14...

Ediția a zecea a Festivalului Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec se...

Primăria Suceava demarează a doua campanie de sterilizări gratuite și organizează...