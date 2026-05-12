CNAIR anunță trei transporturi agabaritice cu transformatoare uriașe pe DN2, prin județul Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada 12 – 20 mai 2026, pe raza județului Suceava vor circula trei transporturi cu depășiri de gabarit, care transportă transformatoare electrice de mari dimensiuni, anunță CNAIR.

Traseul complet al convoaielor este următorul: Agigea RORO PTF – DN39A – DN39 – A4 – DN2A – Țăndărei – DN2A – Slobozia – DN2A – Urziceni – DN2 – Buzău – DN2 – A7 – DN2 – Varianta de Ocolire Suceava – DN2 – Siret PTF.

Caracteristicile transporturilor:

Lățime maximă : 3,00 metri

: 3,00 metri Masă totală : 130 tone

: 130 tone Lungime : 31 metri

: 31 metri Înălțime : 4,80 metri

: 4,80 metri Viteză maximă: 70 km/h (conform OUG 195/2002)

Transporturile vor fi însoțite de echipaje ale Poliției Rutiere, care vor asigura fluidizarea traficului și respectarea măsurilor de siguranță. Etapele de desfășurare vor fi stabilite de poliție în funcție de condițiile de trafic.

Transporturile nu se vor efectua pe sectoarele de drum unde vor fi emise avertizări meteorologice de cod galben, portocaliu sau roșu.

Șoferii care tranzitează zona Suceava în această perioadă (în special pe Varianta de Ocolire și pe DN2) sunt rugați să respecte semnalizările temporare, să reducă viteza și să manifeste prudență sporită la întâlnirea convoaielor.