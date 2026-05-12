Lacul de acumulare Solca decolmatat, iar barajul pus în siguranță. Încep probele de umplere și testarea echipamentelor hidromecanice

După finalizarea lucrărilor de regularizare a pârâului Solca și de decolmatare a lacului de acumulare, începând de astăzi, 12 mai 2026, se vor efectua probele de funcționare sub presiune a echipamentelor hidromecanice și umplerea acumulării Solca, potrivit SGA Suceava.

Este un moment important pentru locuitorii orașului Solca, care au suferit în vara anului 2024 din cauza colmatării severe a lacului, ce a dus la probleme majore de alimentare cu apă potabilă și uz casnic.

Obiectivul de investiții „Lucrări de regularizare a pârâului Solca și a afluenților pe tronsonul Solca-Arbore și decolmatare la acumularea Solca, județul Suceava – Etapa I – Punere în siguranță a barajului și decolmatarea lacului Solca” a fost finalizat, iar acum se trece la etapa de punere în funcțiune.

Lucrările au inclus punerea în siguranță a barajului, decolmatarea lacului și regularizarea cursului de apă, după mai bine de 20 de ani în care nu s-au mai realizat investiții majore la acest obiectiv.

Finalizarea cu succes a acestei etape va asigura revenirea la o alimentare stabilă cu apă pentru orașul Solca și zonele limitrofe, rezolvând o problemă de lungă durată pentru comunitatea locală.

La începutul anului trecut președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, anunța semnarea contractului pentru acest proiect.

Șoldan a amintit atunci că în vara anului 2024 locuitorii din Solca au rămas fără apă potabilă și menajeră din cauza colmatării lacului de acumulare și a precizat că aceasta nu a fost doar o consecință a secetei, ci și rezultatul lipsei de investiții din ultimele două decenii.

Când Solca a rămas fără apă potabilă Șoldan era doar președinte ales al CJ Suceava, dar a intervenit la factorii de decizie naționali și s-a găsit o soluție provizorie pentru alimentarea cu apă, iar ulterior s-a implementat proiectul care acum este în probe tehnice.