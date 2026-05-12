Lacul de acumulare Solca decolmatat, iar barajul pus în siguranță. Încep probele de umplere și testarea echipamentelor hidromecanice


După finalizarea lucrărilor de regularizare a pârâului Solca și de decolmatare a lacului de acumulare, începând de astăzi, 12 mai 2026, se vor efectua probele de funcționare sub presiune a echipamentelor hidromecanice și umplerea acumulării Solca, potrivit SGA Suceava.

Este un moment important pentru locuitorii orașului Solca, care au suferit în vara anului 2024 din cauza colmatării severe a lacului, ce a dus la probleme majore de alimentare cu apă potabilă și uz casnic.

Obiectivul de investiții „Lucrări de regularizare a pârâului Solca și a afluenților pe tronsonul Solca-Arbore și decolmatare la acumularea Solca, județul Suceava – Etapa I – Punere în siguranță a barajului și decolmatarea lacului Solca” a fost finalizat, iar acum se trece la etapa de punere în funcțiune.

Lucrările au inclus punerea în siguranță a barajului, decolmatarea lacului și regularizarea cursului de apă, după mai bine de 20 de ani în care nu s-au mai realizat investiții majore la acest obiectiv.

Finalizarea cu succes a acestei etape va asigura revenirea la o alimentare stabilă cu apă pentru orașul Solca și zonele limitrofe, rezolvând o problemă de lungă durată pentru comunitatea locală.

La începutul anului trecut președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, anunța semnarea contractului pentru acest proiect.

Șoldan a amintit atunci că în vara anului 2024  locuitorii din Solca au rămas fără apă potabilă și menajeră din cauza colmatării lacului de acumulare și a precizat că aceasta nu a fost doar o consecință a secetei, ci și rezultatul lipsei de investiții din ultimele două decenii.

Când Solca a rămas fără apă potabilă Șoldan era doar președinte ales al CJ Suceava, dar a intervenit la factorii de decizie naționali și s-a găsit o soluție provizorie pentru alimentarea cu apă, iar ulterior s-a implementat proiectul care acum este în probe tehnice.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
