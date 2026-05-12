Ediția a zecea a Festivalului Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec se va desfășura în perioada 5–12 iunie

Festivalul Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec va avea loc anul acesta în perioada 5 – 12 iunie 2026, marcând ediția a X-a aniversară.

Evenimentul, cel mai important festival teatral din județul Suceava, revine cu o selecție de spectacole valoroase susținute de zece teatre și companii teatrale de prestigiu din România și Republica Moldova.

Pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec” – singura sală din zonă complet dotată și disponibilă în acea perioadă – vor fi prezentate spectacole remarcabile aduse de:

Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe

Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani

Compania Teatrelli Creart București

Teatrul Municipal „George Bacovia” din Bacău

Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești

Teatrul Tandem și Teatrul Tineretului din Piatra-Neamț

Din Republica Moldova au confirmat prezența Teatrul Luceafărul și Teatrul Național Satiricus „I. L. Caragiale” din Chișinău.

Un moment de excepție va fi concertul extraordinar de violoncele care face parte din Festivalul CellEAST, alături de instalații artistice inedite, conferințe și ateliere special concepute pentru tinerii spectatori.

„Suntem onorați să ajungem la a zecea ediție și sperăm din tot sufletul să-l primim din nou acasă, la Suceava, pe dramaturgul Matei Vișniec”, au transmis organizatorii.

Programul complet al festivalului – cu titlurile spectacolelor, datele și orele exacte – va fi anunțat în curând.