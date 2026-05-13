Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, în vizită oficială la Suceava. A inspectat Palatul Administrativ, noua creșă din Burdujeni și lucrările de la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a efectuat miercuri, 13 mai 2026, o vizită de lucru în județul Suceava, prilej cu care a evaluat stadiul mai multor investiții majore finanțate prin ministerul pe care îl conduce.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, l-a primit pe ministru la Palatul Administrativ, clădire monument istoric reabilitată și modernizată după incendiul devastator din 2021. Cei doi au discutat despre principalele proiecte de dezvoltare ale județului, inclusiv despre suplimentarea finanțării necesare pentru Sala Polivalentă (sistem de sonorizare și suprafețe de joc).

Au vizitat împreună Sala „Ștefan cel Mare”, recent recepționată, și Sala Unirii, unde se desfășoară ședințele Consiliului Județean. La vizită au participat și viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, precum și prefectul județului, Bogdan Păstrăv.

Programul a continuat cu vizitarea noii creșe din cartierul Burdujeni, construită prin programul guvernamental „Sfânta Ana”. Este cea de-a 66-a creșă realizată la nivel național prin acest program.

Ulterior, delegația s-a deplasat la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, ansamblu monahal care include și Biserica „Sfântul Gheorghe”, monument inclus în patrimoniul UNESCO. Ministrul a fost întâmpinat de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Episcopul-vicar Damaschin Dorneanul și arhimandritul Serafim Grigoraș, starețul mănăstirii.

Reprezentanții constructorilor au prezentat stadiul lucrărilor de consolidare și restaurare la: Biserica „Sfântul Gheorghe”, Palatul Arhiepiscopal, corpurile de chilii, paraclis, clisiarniță, zidul de împrejmuire și întreg ansamblul incintei. Valoarea totală a investiției, finanțată prin Ministerul Dezvoltării și Compania Națională de Investiții, se ridică la aproape 66 de milioane de lei.

Președintele Gheorghe Șoldan a apreciat sprijinul constant acordat de Ministerul Dezvoltării județului Suceava pentru proiectele de infrastructură, educație și restaurare a monumentelor istorice.