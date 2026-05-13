Municipiul Suceava fără apă caldă în sistem centralizat timp de 5 zile pentru lucrări urgente de reparații

Distribuitorul de energie termică din municipiul Suceava, Thermonet SRL, anunță că, începând de sâmbătă, 16 mai 2026, se va întrerupe furnizarea apei calde menajere în întreg municipiul Suceava.

Potrivit comunicatului transmis de operatorul Thermonet, SC Bioenergy Suceava SA, producătorul local de energie termică, oprirea este necesară pentru realizarea unor lucrări urgente de reparații la instalațiile proprii. Scopul este prevenirea unor avarii majore în sezonul rece 2026-2027.

Furnizarea agentului termic pentru prepararea apei calde va fi reluată în cursul zilei de joi, 21 mai 2026.

Ca urmare a acestei opriri la sursă, SC Thermonet SRL, distribuitorul, va suspenda temporar livrarea apei calde menajere către toți beneficiarii sistemului centralizat.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și asigurăm beneficiarii că echipele de intervenție vor lucra intens pentru ca durata întreruperii să fie cât mai scurtă posibil”, se arată în comunicatul oficial.