Debut literar impresionant la Rădăuți: Eleva Giulia Haidău a lansat romanul „Încuietoarea mării”

Sâmbătă, 9 mai 2026, Muzeul Mănăstirii Bogdana a găzduit un eveniment cultural de excepție: lansarea romanului „Încuietoarea mării”, debutul literar al Giuliei Haidău, elevă în clasa a X-a F la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți.

În prezența a peste o sută de invitați, atmosfera a fost una plină de emoție și căldură. Lectura unor pagini din carte s-a împletit armonios cu sunetele delicate de nai, creând un moment memorabil care a unit generații și pasiuni.

Evenimentul a devenit un adevărat dialog între generații.

Au luat cuvântul directorul colegiului, prof. Adrian Puiu, învățătoarea Mihaela Amariței, tânăra artistă Medeea Doboș și jurnalistul Neculai Roșca. Toți au subliniat calitatea literară a romanului și au apreciat curajul și talentul autoarei de doar 16 ani.

Cei care au avut ocazia să parcurgă paginile cărții o recomandă ca pe o lectură captivantă, surprinzătoare și profund emoționantă, o experiență literară care merită trăită din plin.

Alături de Giulia au fost prezenți familia, colegii și prietenii, precum și cadre didactice dragi: diriginta prof. Petronela Grigore, prof. Marcel Ungurean și prof. Loredana Puiu. Susținerea lor caldă a transformat lansarea într-o reușită deplină, lăsând publicul cu nerăbdare să descopere misterele ascunse în paginile romanului.