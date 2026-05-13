Debut literar impresionant la Rădăuți: Eleva Giulia Haidău a lansat romanul „Încuietoarea mării”


Sâmbătă, 9 mai 2026, Muzeul Mănăstirii Bogdana a găzduit un eveniment cultural de excepție: lansarea romanului „Încuietoarea mării”, debutul literar al Giuliei Haidău, elevă în clasa a X-a F la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți.

În prezența a peste o sută de invitați, atmosfera a fost una plină de emoție și căldură. Lectura unor pagini din carte s-a împletit armonios cu sunetele delicate de nai, creând un moment memorabil care a unit generații și pasiuni.

Evenimentul a devenit un adevărat dialog între generații.

Au luat cuvântul directorul colegiului, prof. Adrian Puiu, învățătoarea Mihaela Amariței, tânăra artistă Medeea Doboș și jurnalistul Neculai Roșca. Toți au subliniat calitatea literară a romanului și au apreciat curajul și talentul autoarei de doar 16 ani.

Cei care au avut ocazia să parcurgă paginile cărții o recomandă ca pe o lectură captivantă, surprinzătoare și profund emoționantă, o experiență literară care merită trăită din plin.

Alături de Giulia au fost prezenți familia, colegii și prietenii, precum și cadre didactice dragi: diriginta prof. Petronela Grigore, prof. Marcel Ungurean și prof. Loredana Puiu. Susținerea lor caldă a transformat lansarea într-o reușită deplină, lăsând publicul cu nerăbdare să descopere misterele ascunse în paginile romanului.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
