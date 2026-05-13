Cseke Attila: Toate picturile de la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou vor fi restaurate. Finanțarea este asigurată



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a anunțat miercuri, 13 mai 2026, într-o conferință de presă susținută la Baia că vor fi incluse în proiectul de restaurare toate picturile interioare ale Bisericii „Sfântul Gheorghe” din cadrul Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, monument inclus în patrimoniul UNESCO.

„Principalele lucrări privesc o parte din picturile care nu erau incluse în proiectul inițial. Acestea le vom cuprinde astfel încât toate picturile din interiorul bisericii să fie reabilitate și să ne bucurăm cu toții de ceea ce avem acolo de văzut”, a declarat ministrul Cseke Attila.

Ministrul a precizat că pentru toate investițiile aflate în execuție există predictibilitate și stabilitate financiară în acest an. El a subliniat că toate lucrările care aveau ordin de începere până la sfârșitul anului trecut sunt asigurate financiar.

Referitor la ansamblul mănăstiresc, ministrul a menționat că 25 de milioane de lei sunt rezervați și asigurați pentru această investiție, iar documentația pentru lucrările suplimentare se află deja la minister și va fi soluționată în cel mai scurt timp.

„Nu sunt probleme în plata facturilor. La ansamblu au apărut aceste lucrări suplimentare pe care, sigur, o să le susținem”, a adăugat Cseke Attila.

El a mai anunțat că în zilele următoare ministerul va efectua o plată consistentă în cadrul programului guvernamental Anghel Saligny, în valoare de 3 miliarde de lei, pentru decontarea tuturor facturilor aflate în evidență.

Vizita ministrului la Suceava a inclus și o nouă acțiune la creșea din cartierul Burdujeni, dar și discuții privind suplimentarea finanțării pentru Sala Polivalentă.

Lucrările de restaurare și consolidare a întregului ansamblu monahal de la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou au o valoare totală de aproape 66 de milioane de lei și reprezintă una dintre cele mai importante investiții în patrimoniul cultural al județului Suceava.