Ministrul Cseke Attila, despre creșa inaugurată de Ilie Bolojan la Suceava: Acolo mai sunt niște chestiuni legate de utilități care aparțin de Primăria Municipiului Suceava

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a participat miercuri, 13 mai 2026, la o acțiune de inaugurare a creșei din cartierul Burdujeni, municipiul Suceava, construită prin programul guvernamental „Sfânta Ana”, iar ulterior a mers să inagureze creșa finalizată în comuna Baia.

Creșa din Suceava fusese inaugurată oficial pe 1 mai 2026, în prezența prim-ministrului Ilie Bolojan, iar miercuri ministrul Cseke Attila a venit pentru a monta numărul oficial al creșei în cadrul programului guvernamental și pentru a marca finalizarea investiției.

„Lucrarea era finalizată la 1 mai. Acolo mai sunt niște chestiuni legate de utilități ce aparțin de Primăria Municipiului Suceava. Ele se rezolvă până în septembrie și poate intra în rețeaua școlară. Eu nu am putut veni la 1 mai, și acum am venit să marcăm și numărul. Acolo este numărul 66 pentru că între timp ieri am inaugurat alta la Calafat”, a spus ministrul într-o conferință de presă la Baia.

El a subliniat că nu a fost o a doua inagurare a creșei.

„Nu am făcut spectacol pentru a doua inaugurare. M-am dus doar ca să marcăm momentul, pentru că evident noi, aceea fiind și pe PNRR, va trebui să pregătim o documentație și către Comisia Europeană”, a declarat ministrul Cseke Attila la conferința de presă.

El a precizat că, din punct de vedere al investiției, creșa este complet finalizată, urmând ca în perioada imediat următoare să fie rezolvate ultimele aspecte legate de utilități pe care trebuie să le facă Primăria Municipiului Suceava.

„Asta nu înseamnă că nu s-a finalizat lucrarea. Noi am finalizat lucrarea și acolo există speranțe pentru că va intra Memorandumul în ședința de Guvern odată cu Baia. La Suceava vor fi 35 de posturi, iar aici, la Baia, vor fi 18 posturi”.

Evenimentul de astăzi a avut loc în prezența președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și a altor oficiali locali, marcând un nou pas în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru cei mici din municipiul Suceava.