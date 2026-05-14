CROSUL CETĂȚILOR SUCEAVA revine cu ediția a II-a pe 16 mai 2026! Eveniment caritabil pentru Asociația Sindrom Down


Sâmbătă, 16 mai 2026, municipiul Suceava va găzdui ediția a II-a a Crosului Cetăților Suceava, un eveniment sportiv de alergare pe potecă cu caracter caritabil, organizat de ACS TRIB SUCEAVA în beneficiul Asociației Sindrom Down Suceava.

Startul și finish-ul vor fi pe Platoul Cetății de Scaun a Sucevei. Traseul va traversa zonele: Parcul Șipote – strada Mirăuților – strada Apeductului – digul râului Suceava – Zona de Agrement de pe malul râului – strada Ștrandului – strada Traian Vuia – strada Cernăuți – Pădurea Zamca – ruinele Cetății Șcheia – Mănăstirea Zamca și retur.

Evenimentul își propune să promoveze mișcarea în aer liber și să ofere participanților ocazia de a descoperi patrimoniul istoric și natural al Sucevei într-un mod activ și plăcut.

Pentru desfășurarea în siguranță a competiției, vor fi instituite restricții de trafic pe următoarele străzi:

  • Strada Parcului – între orele 09:30 – 13:00
  • Strada Mirăuților – între orele 09:30 – 13:30
  • Strada Apeductului – între orele 09:30 – 13:00
  • Strada Ștrandului – între orele 10:00 – 12:30
  • Strada Cernăuți – între orele 10:30 – 12:30

Organizatorii roagă locuitorii să evite, pe cât posibil, deplasările cu autoturismul pe aceste segmente și să nu lase câinii liberi pe domeniul public, pentru protejarea alergătorilor și a spectatorilor.

„Îi invităm pe cetățenii municipiului Suceava să iasă pe traseu și să-i susțină pe concurenți, contribuind astfel la atmosfera de energie, entuziasm și bucurie care definește acest eveniment dedicat comunității”, transmit reprezentanții ACS TRIB SUCEAVA.


