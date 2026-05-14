Bucovina Cross Country 2026: Poiana Stampei devine capitala alergării pe 17 octombrie. Elisabeta Lipă, ambasador al evenimentului

Cea de-a IV-a ediție a Bucovina Cross Country va avea loc pe 17 octombrie 2026 în Poiana Stampei, anunță Consiliul Județean Suceava. Evenimentul s-a consolidat ca unul dintre cele mai importante proiecte regionale dedicate sportului de masă, educației prin mișcare și incluziunii sociale.

Competiția va reuni sportivi de performanță, alergători amatori, copii, familii și susținători ai mișcării din întreaga țară, punând un accent deosebit pe atragerea copiilor către sport, mai ales a celor din mediul rural și din comunitățile defavorizate.

„Prin amploarea sa, componenta educațională și implicarea instituțională, Bucovina Cross Country depășește statutul unei simple competiții și devine o platformă de promovare a sănătății, incluziunii și coeziunii sociale”, se arată în comunicatul organizatorilor.

O noutate importantă a ediției din acest an este prezența Elisabetei Lipă, una dintre cele mai importante personalități ale sportului românesc și multiplă campioană olimpică, care a acceptat rolul de ambasador al Bucovina Cross Country 2026.

Managerul evenimentului, Cristian Prâsneac, a declarat: „Este o onoare pentru noi să avem alături de acest proiect un nume precum Elisabeta Lipă. Prezența sa confirmă direcția în care am construit acest eveniment încă de la prima ediție: apropierea copiilor de sport și transformarea mișcării într-un element fundamental al educației și al stilului de viață sănătos. Este un model de excelență și inspirație pentru întreaga societate.”

Evenimentul este susținut de Consiliul Județean Suceava și se bucură de implicarea Primăriei Poiana Stampei, a Asociației ATH RUN și a directorului competiției, prof. antrenor Bogdan Roșcaneanu.

Detaliile complete privind programul, traseele, categoriile de concurs și înscrieri vor fi anunțate în perioada următoare.

Bucovina Cross Country a devenit în ultimii ani un reper al sportului de masă din nordul Moldovei, combinând competiția cu promovarea patrimoniului natural al Bucovinei și valorile unei comunități active și responsabile.