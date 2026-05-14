Primăria Suceava pregătește o transformare majoră a esplanadei centrale: pavaj de granit, fântână arteziană și terase elegante

Primăria Municipiului Suceava a anunțat că a demarat un amplu proiect de reconfigurare estetică și funcțională a zonei pietonale centrale, care vizează transformarea esplanadei într-un spațiu public modern, aerisit și de nivel european.

Inițiativa aparține primarului Vasile Rîmbu și urmărește eliminarea fragmentării actuale și a aspectului degradat al zonei, prin utilizarea unor materiale de calitate superioară și crearea unui confort real pentru cetățeni.

„Este nevoie de o reconfigurare estetică și funcțională. Obiectivul nostru este să transformăm esplanada centrală într-un spațiu public modern și aerisit, eliminând fragmentarea actuală și degradarea care afectează imaginea orașului”, se arată în comunicarea Primăriei Suceava.

Principalele intervenții propuse:

Paviment de granit – dalele actuale vor fi înlocuite cu piatră naturală de calitate, rezistentă la trafic intens și la condițiile meteorologice;

– dalele actuale vor fi înlocuite cu piatră naturală de calitate, rezistentă la trafic intens și la condițiile meteorologice; Fântână arteziană la nivelul solului – o fântână interactivă cu jocuri de apă și lumini, care, atunci când este oprită, va redeveni parte integrantă a pavimentului pietonal;

– o fântână interactivă cu jocuri de apă și lumini, care, atunci când este oprită, va redeveni parte integrantă a pavimentului pietonal; Insule de umbrire și spații verzi repensate, care vor crea zone de relaxare în zilele caniculare;

și spații verzi repensate, care vor crea zone de relaxare în zilele caniculare; Mobilier urban modern – bănci noi, coșuri de gunoi ecologice și sistem de iluminat inteligent.

Proiectul include și o componentă dedicată dezvoltării sectorului HoReCa. Numărul teraselor va crește, dar acestea vor respecta reguli stricte de design: culori discrete, materiale de calitate și amplasare care să nu blocheze fluxul pietonal. Vor fi prevăzute și zone dedicate deplasării cu bicicleta.

Modernizarea esplanadei face parte dintr-o viziune unitară de reabilitare a centrului istoric, care include deja reabilitarea fațadelor clădirilor rezidențiale, eliminarea cablurilor aeriene și armonizarea cu lucrările de la Curtea Domnească și Teatrul Municipal „Matei Vișniec”.

Potrivit informării, în cursul acestui an, municipalitatea va finaliza studiul de fezabilitate și procedurile de obținere a finanțării. Lucrările propriu-zise pe teren sunt programate să înceapă în cursul anului 2027.