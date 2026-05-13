Ministrul Cseke Attila a inaugurat noua creșă din Baia și sediul renovat al Primăriei Fălticeni

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat miercuri, 13 mai 2026, alături de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, la inaugurarea noii creșe din comuna Baia – a 68-a creșă construită la nivel național prin programul guvernamental „Sfânta Ana”.

Este a cincea creșă inaugurată în județul Suceava, după cele din Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, Siret și municipiul Suceava. Noua unitate are o capacitate de 40 de locuri și va putea primi copiii încă din toamna acestui an.

„Este prima creșă construită în mediul rural din județul Suceava și o investiție extrem de importantă pentru tinerele familii din comună”, a subliniat Gheorghe Șoldan.

La eveniment au participat primarul comunei Baia, Maria Tomescu, oficiali locali și județeni, părinți și zeci de copii. Constructorii sunt aceeași echipă care a realizat prima creșă din programul „Sfânta Ana” la Fălticeni, în doar 3 luni și 3 săptămâni.

Înainte de a ajunge la Baia, ministrul Cseke Attila și președintele Șoldan au oprit la Fălticeni, unde au vizitat sediul renovat al Primăriei municipiului. Clădirea istorică, construită în 1896, a trecut printr-un amplu proces de modernizare, restaurare și consolidare seismică, fiind prima clădire administrativă din România reabilitată prin PNRR.

„Lucrările sunt finalizate și urmează procedurile pentru achiziția mobilierului și a echipamentelor necesare, astfel încât funcționarii să revină în noul sediu până în toamna acestui an”, a precizat Gheorghe Șoldan.

Președintele Consiliului Județean i-a mulțumit ministrului Cseke Attila pentru vizită și pentru sprijinul constant acordat județului Suceava, exprimându-și speranța că se vor revedea în curând la inaugurarea Sălii Polivalente din municipiul Suceava și a căminului studențesc din campusul Universității „Ștefan cel Mare” de la Moara.

„Sper să bifăm împreună și alte proiecte majore de dezvoltare a județului Suceava”, a concluzionat Gheorghe Șoldan.