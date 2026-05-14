Deputatul Negrea Petru-Gabriel: „Românii au ajuns captivi ai monopolurilor din utilități”

Deputatul AUR de Suceava, Negrea Petru-Gabriel, a susținut de la tribuna Parlamentului României o declarație politică privind abuzurile suportate de cetățeni în relația cu operatorii de utilități publice și necesitatea modificării urgente a legislației în domeniu.

În cadrul intervenției sale, deputatul AUR a atras atenția asupra situației în care milioane de români sunt obligați să suporte costuri uriașe pentru extinderea rețelelor de energie electrică, gaze, apă și canalizare, deși aceste servicii reprezintă infrastructură esențială care ar trebui garantată în interesul cetățeanului.

„În România anului 2026, milioane de oameni muncesc o viață întreagă ca să își construiască o casă. Cumpără terenuri, plătesc taxe, autorizații, impozite, contribuie la dezvoltarea comunităților. Dar când ajung în punctul în care au nevoie de utilități esențiale, sunt tratați ca niște captivi ai unor monopoluri.

Vorbim despre energie electrică, gaze, apă și canalizare – servicii fără de care nu poți trăi decent. Servicii care ar trebui să fie garantate de stat și operate în interesul cetățeanului, nu transformate într-o afacere cinică pe spinarea românilor.

Astăzi, în foarte multe localități, cetățeanul este obligat să suporte din propriul buzunar extinderea rețelelor pe sute de metri sau chiar kilometri întregi. Sunt oameni care plătesc zeci de mii de euro ca să tragă curentul sau gazul până la propria casă.

Și întreb public: Cum este posibil ca omul să plătească infrastructura, iar apoi compania să vină și să îi factureze lunar abonamente și tarife ca și cum investiția ar fi fost făcută de operator? Este un abuz moral și economic.

Acești giganți care controlează utilitățile au ajuns să se comporte ca niște stăpâni peste cetățeni. Au monopol pe servicii esențiale și profită de lipsa alternativelor. Încasează profituri uriașe, dar transferă costurile dezvoltării direct către populație.

Cu alte cuvinte: românul plătește rețeaua, românul plătește branșamentul, românul plătește consumul, iar companiile doar încasează. Asta nu mai este economie de piață. Este o formă de captivitate economică tolerată prea mult timp de statul român.

În toate statele europene dezvoltate, extinderea rețelelor merge în paralel cu dezvoltarea zonelor rezidențiale. Operatorii au obligații clare de investiții, pentru că vorbim despre infrastructură publică de interes strategic, nu despre favoruri făcute cetățenilor.

Nu este normal ca o familie tânără care își construiește legal o locuință să fie pusă în situația de a finanța lucrări ce vor rămâne apoi în patrimoniul și profitul unor companii private.

De aceea, legislația trebuie schimbată urgent. Operatorii de utilități trebuie obligați: să extindă rețelele în zonele autorizate pentru construire, să suporte costurile infrastructurii principale, să nu mai transfere integral povara investițiilor către cetățeni, iar statul să înceteze să mai fie spectator la acest jaf legalizat.

Românii nu cer privilegii. Cer normalitate. Cer respect. Cer acces decent la utilități într-o țară europeană.

Iar dacă statul nu este capabil să apere cetățeanul în fața monopolurilor, atunci înseamnă că statul și-a abandonat propria misiune”, a declarat deputatul Negrea Petru-Gabriel de la tribuna Parlamentului României.