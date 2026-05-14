CSU Suceava a promovat oficial în Liga a 2-a de fotbal feminin



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a admis, miercuri, 13 mai 2026, sesizarea formulată de CSU Suceava privind partida din deplasare cu FC Voluntari, disputată pe 3 mai, în etapa a 15-a a Ligii a 3-a de fotbal feminin.

În temeiul prevederilor regulamentare, clubul SC FC Voluntari SA a fost sancționat cu forfait, rezultatul meciului fiind omologat oficial cu scorul de 3-0 în favoarea formației sucevene.

Decizia vine după ce gazdele nu au respectat regulamentul competiției privind utilizarea obligatorie a minimum patru jucătoare născute în 2008 sau mai mici pe teren pe toată durata partidei.

Prin această omologare, CSU Suceava și-a asigurat matematic promovarea în Liga a 2-a, cu două etape înainte de finalul sezonului. Echipa antrenată de Marcel Irimie și Bogdan Misiuc ocupă primul loc în Seria a 2-a, având un avans de șase puncte față de ocupanta locului secund, Chindia Târgoviște, și un avantaj la rezultatele directe.

În ultimele două etape ale campionatului, CSU Suceava va juca în deplasare cu FC Botoșani (24 mai) și pe teren propriu cu FCSB (30 mai).

Clubul Sportiv Universitar Suceava felicită jucătoarele, stafful tehnic și toți cei care au contribuit la această performanță istorică și mulțumește suporterilor pentru susținerea necondiționată pe tot parcursul sezonului.