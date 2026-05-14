Marș cu aproape 2000 de elevi și simulare de accident rutier în centrul Sucevei

Aproape 2000 de elevi din 24 de unități de învățământ, însoțiți de peste 100 de cadre didactice și 60 de voluntari, au participat joi, 14 mai 2026, la cea de-a XIV-a ediție a Marșului antiviolență, antidrog, antitutun, antialcool și de prevenire a accidentelor rutiere „Fii conștient, nu dependent”.

Evenimentul, organizat de Asociația „EUROACTIV” și Asociația „Alecs Group” Suceava, cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava, Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului Școlar Județean și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina”, a debutat de la Stadionul Areni și s-a încheiat pe esplanada Palatului Administrativ.

La finalul marșului a avut loc o simulare de accident rutier, în care au intervenit pompierii cu autospeciale de descarcerare și ambulanțe SMURD. Elevii Școlii Postliceale Sanitare FEG au demonstrat tehnicile de acordare a primului ajutor, preluând victimele și acționând ca într-o situație reală.

Prezentările preventive au fost susținute de plt. adj. Bogdan Tîmpescu (ISU „Bucovina”), cms. șef de poliție Ionuț Epurean (inspector șef adjunct IPJ Suceava) și prof. Tatiana Vîntur (inspector școlar pentru activități educative, IȘJ Suceava).

Evenimentul s-a încheiat cu o conferință „Fii conștient, nu dependent”, moderată de prof. Loredana Mihaela Ceică, la care au luat cuvântul vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Stelian Simeria, precum și alți reprezentanți ai instituțiilor partenere.

„Este un eveniment care se transformă de la an la an într-o tradiție ce adună tot mai mulți oameni implicați în dezvoltarea tinerei generații și în promovarea valorilor sociale reale”, au transmis organizatorii.

Acțiunea a fost sprijinită de Primăria Municipiului Suceava (care a asigurat transportul gratuit cu autobuzele TPL), Consiliul Județean Suceava, ISU „Bucovina”, IPJ Suceava, IJJ Suceava, SC Alin For You SRL, Tipografia Mușatinii și alți parteneri.