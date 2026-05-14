Accident grav pe E85: Un medic urgentist de la Serviciul de Ambulanță Suceava, aflat în timpul liber, a acordat primul ajutor victimei

Un bărbat de 25 de ani a fost grav rănit joi, 14 mai 2026, într-un accident rutier produs pe DN E85, între localitățile Cristești și Drăgușeni.

Potrivit informațiilor oferite de purtătorul de cuvânt al SAJ Suceava, dr. Dan Teodorovici, șoferul a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un șanț. În urma impactului violent, bărbatul a fost aruncat din autoturism, iar mașina s-a răsturnat peste el.

Imediat după producerea accidentului, în zonă a ajuns dr. Ionuț Bârsan, medic urgentist la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava, care se deplasa spre Suceava cu autoturismul personal, în timpul liber.

Medicul a oprit imediat, a acordat primul ajutor victimei și a stabilizat-o până la sosirea echipajelor de intervenție.

Tânărul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
