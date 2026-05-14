Accident grav pe E85: Un medic urgentist de la Serviciul de Ambulanță Suceava, aflat în timpul liber, a acordat primul ajutor victimei

Un bărbat de 25 de ani a fost grav rănit joi, 14 mai 2026, într-un accident rutier produs pe DN E85, între localitățile Cristești și Drăgușeni.

Potrivit informațiilor oferite de purtătorul de cuvânt al SAJ Suceava, dr. Dan Teodorovici, șoferul a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un șanț. În urma impactului violent, bărbatul a fost aruncat din autoturism, iar mașina s-a răsturnat peste el.

Imediat după producerea accidentului, în zonă a ajuns dr. Ionuț Bârsan, medic urgentist la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava, care se deplasa spre Suceava cu autoturismul personal, în timpul liber.

Medicul a oprit imediat, a acordat primul ajutor victimei și a stabilizat-o până la sosirea echipajelor de intervenție.

Tânărul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.