Vatra Dornei, „Stațiunea Turistică a Anului 2026”! Suceava, desemnat „Județul Anului” la Gala Destinația Anului

Vatra Dornei a fost desemnată, joi seară, 14 mai 2026, „Stațiunea Turistică a Anului” la Gala Destinația Anului® 2026, cea mai importantă competiție națională din turismul românesc. Această victorie de prestigiu a contribuit decisiv la clasarea județului Suceava pe prima poziție, fiind desemnat „Județul Anului 2026” la egalitate cu județul Constanța.

Evenimentul s-a desfășurat la Cazinoul din Constanța, iar vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a reprezentat administrația județeană la decernare.

Performanțele județului Suceava la Destinația Anului® 2026:

Locul 1 – Vatra Dornei , categoria „Stațiuni turistice”

– , categoria „Stațiuni turistice” Locul 2 – Cetatea de Scaun a Sucevei , categoria „Sanctuare ale istoriei”

– , categoria „Sanctuare ale istoriei” Locul 2 – Complexul de Agrement Ariniș , categoria „Joacă și adrenalină”

– , categoria „Joacă și adrenalină” Locul 2 – Ținutul Rarăului , categoria „Tărâmuri fermecate” (cea mai disputată categorie a competiției)

– , categoria „Tărâmuri fermecate” (cea mai disputată categorie a competiției) Locul 2 – Ciocănești, categoria „Sate de poveste”

Vicepreședintele Nicolae Robu a declarat: „Rezultatele din acest an confirmă încă o dată că Bucovina rămâne una dintre cele mai fermecătoare destinații din România. Vatra Dornei a strălucit meritat pe prima poziție, iar celelalte patru podiumuri obținute de Cetatea de Scaun, Ariniș, Ținutul Rarăului și Ciocănești arată forța turistică a întregului județ.”

Aceste premii vin pe fondul investițiilor majore derulate de administrația județeană: modernizarea Aeroportului „Ștefan cel Mare”, varianta ocolitoare de la Gura Humorului, reconfigurarea Via Transilvanica și Autostrada A7.

„Veniți în Bucovina și veți înțelege de ce oamenii se întorc aici din nou și din nou. Vă așteptăm cu drag!”, a adăugat vicepreședintele Robu.

Titlul de „Județul Anului 2026” consolidează poziția Sucevei ca unul dintre cele mai puternice branduri turistice ale României.

Marele Premiu al competiției a revenit orașului Timișoara.