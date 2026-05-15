Sute de tricouri contrafăcute ale unor mărci cunoscute, găsite în bagajele unor ucraineni în PTF Siret



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret, împreună cu inspectorii vamali, au depistat, în dimineața de vineri, 15 mai 2026, aproximativ 240 de articole vestimentare (tricouri) inscripționate cu numele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute.

Bunurile, estimate la o valoare de 47.800 lei dacă ar fi fost comercializate ca produse originale, au fost descoperite în bagajele a trei cetățeni ucraineni (un bărbat și două femei, cu vârste cuprinse între 41 și 61 de ani) care călătoreau cu un autocar înmatriculat în Turcia.

Autocarul s-a prezentat în jurul orei 05:00 pentru a ieși din România. În urma unui control amănunțit efectuat de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali, au fost găsite tricourile în bagajele personale ale celor trei pasageri. Niciuna dintre persoane nu a putut prezenta documente de proveniență sau acordul titularilor de marcă pentru comercializarea produselor.

Bunurile au fost ridicate și predate inspectorilor vamali din cadrul Biroului Vamal Siret.

Pe numele celor trei cetățeni ucraineni au fost întocmite dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unor produse purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate, faptă prevăzută și pedepsită de Legea nr. 84/1998.