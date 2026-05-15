A cincea etapă a Campionatului Național de Kendama se joacă la Iulius Mall Suceava, în acest weekend

Ești pasionat de kendama? Vrei să înveți trick-uri noi și să intri în competiție cu alți jucători? Atunci trebuie să știi că duminică, 17 mai 2026, la Iulius Mall Suceava are loc cea de-a cincea etapă a Campionatului Național de Kendama – Game of K. XREMUS, Foca și Mario, trei dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut și jucători de kendama din România, vor fi prezenți la eveniment. Accesul este gratuit. Grăbește-te să te înscrii și să îți ocupi locul în competiție!

Duminică, de la ora 10:00 și până la 17:00, la Iulius Mall Suceava are loc cea de-a cincea etapă a Concursului Național de Kendama. Competiția se desfășoară pe trei niveluri de dificultate, adresându-se tuturor celor care vor să intre în joc, de la cei care stăpânesc deja bazele, până la jucători experimentați și profesioniști. Participarea este gratuită, iar pasionații se pot înscrie la categoria potrivită și pot consulta lista de trick-uri necesare pe site-ul oficial al campionatului.

Iar asta nu e tot! Vei avea ocazia să îl întâlnești pe XREMUS, Foca și Mario, cunoscuți pentru trick-urile lor impresionante. Fie că vii să concurezi, să înveți noi mișcări sau doar să te bucuri de show, vei pleca de aici cu energie, inspirație și cu o schemă reușită.

Dacă ești în căutarea unei kendame, la Noriel, Smart Balon și Cărturești vei găsi modele potrivite care îi vor încânta pe toți pasionații de trick-uri și scheme spectaculoase.

Pregătește-ți dexteritatea și energia! Vino să înveți trucuri noi și să te bucuri de momente în familie, la Iulius Mall Suceava!