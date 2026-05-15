14 deținuți, alături de familiile lor, la un curs de reintegrare socială în afara penitenciarului

Asociația Fight for Freedom, în parteneriat cu Equip România și conducerea Penitenciarului Botoșani, a organizat un eveniment educațional și transformațional pentru 14 persoane private de libertate. Activitatea a avut loc la Restaurantul Green Garden din localitatea Zvoriștea în cadrul programului „Dincolo de succes”.

Participanții au beneficiat de un curs dedicat dezvoltării personale și spirituale, având ca temă centrală „Cea mai importantă relație din viața mea”. Accentul a fost pus pe relația cu Dumnezeu, transformarea interioară, asumarea responsabilității personale, iertare și speranța unui nou început. Pentru prima dată după o perioadă îndelungată, deținuții au putut petrece timp de calitate alături de familiile lor, într-un cadru civilizat și diferit de cel penitenciar.

La întâlnire au participat și beneficiari ai Centrului de reinserție socială „Noi Începuturi” din cadrul Asociației Fight for Freedom, oferind un exemplu concret de integrare reușită după eliberare.

Organizatorii subliniază că reintegrarea socială începe încă din perioada detenției și că susținerea familiei, educația și sprijinul spiritual joacă un rol esențial în prevenirea recidivei. Evenimentul ilustrează importanța colaborării dintre societatea civilă, comunitatea locală și instituțiile statului în procesul de resocializare.

„Astfel de inițiative contribuie la formarea unor oameni pregătiți să revină în societate ca membri activi și responsabili, construind astfel o comunitate mai sigură și mai unită”, au transmis reprezentanții Asociației Fight for Freedom.

Programul „Dincolo de succes” continuă seria de proiecte derulate de asociație în parteneriat cu sistemul penitenciar, cu scopul de a pregăti persoanele private de libertate pentru o reintegrare cât mai reușită în societate.