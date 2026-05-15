Informare meteo pentru weekend în Suceava: averse torențiale, grindină și vijelii de sâmbătă până duminică

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de sâmbătă, 16 mai, ora 12:00, până duminică, 17 mai, ora 15:00, prin care anunță o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în zona de munte a județului Suceava.

În a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai), vremea va fi instabilă în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte. Vor cădea averse cu caracter torențial, cu acumulări de 20…50 l/mp, însoțite de descărcări electrice, vijelii și căderi izolate de grindină.

Sâmbătă, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu rafale de 40…60 km/h, iar izolat vor fi vijelii.

Duminică, vremea se va răci accentuat, mai ales în regiunile sudice și sud-vestice, unde temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod normal pentru această perioadă a anului.

De asemenea, manifestări de instabilitate atmosferică (averse și descărcări electrice) se vor semnala și în după-amiaza și seara de vineri, 15 mai, dar pe arii mai restrânse, în vestul și sud-vestul țării.

Pentru județul Suceava, riscurile principale vizează zona de munte (Obcina Mare, Obcina Feredeului, Rarău, Giumalău), unde ploile torențiale și vijeliile pot crea probleme pe drumurile de munte, iar grindina poate afecta culturile agricole și vegetația.