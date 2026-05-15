Șofer de 25 de ani din Botoșani, urmărit și prins de polițiștii după o urmărire din centrul Sucevei până în Șcheia

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava au reușit, în noaptea de joi spre vineri, 15 mai 2026, să oprească și să identifice un șofer care a refuzat să oprească la semnalul regulamentar și a fugit de poliție.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 00:45, pe strada Ana Ipătescu din municipiul Suceava când un echipaj de poliție rutieră a încercat să oprească un autoturism marca BMW 114i care circula cu viteză sporită, dar conducătorul auto a ignorat semnalele acustice și luminoase și a accelerat.

Polițiștii au pornit în urmărire, iar autoturismul a continuat spre Bulevardul 1 Decembrie 1918 și apoi spre localitatea Șcheia. Șoferul a fost blocat în zonă, pe strada Poligonului, în apropierea firmei Auto Car Import.

La volan a fost identificat un tânăr de 25 de ani, din municipiul Botoșani, care se afla singur în autoturism. Testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație de 0,12 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, verificările în baza de date au arătat că tânărul avea dreptul de a conduce suspendat.

Șoferul a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea semnalului polițistului rutier și pentru conducerea sub influența alcoolului. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava.