Șofer cu alcoolemie uriașă de 1,87 mg/l în aerul expirat, oprit în trafic pe DN 29 în Plopeni

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea au depistat, în noaptea de joi spre vineri, 14 mai 2026, un șofer care prezenta o alcoolemie extrem de ridicată.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 23:50, pe DN 29, în localitatea Plopeni, orașul Salcea. Echipajul de poliție a oprit pentru control un autoturism marca Volvo care circula cu un traseu sinuos pe direcția Suceava – Botoșani.

La volan a fost identificat un bărbat care emana halenă alcoolică puternică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilometru. Rezultatul a indicat o concentrație de 1,87 mg/l alcool pur în aerul expirat – o valoare extrem de ridicată.

Șoferul a fost condus la Spitalul Clinic Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, secția UPU, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei exacte.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava.