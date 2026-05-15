Doi tineri din Arbore, reținuți în arest pentru agresiune și tulburarea ordinii publice



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Solca au dispus, joi, 14 mai 2026, reținerea pentru 24 de ore a doi tineri din comuna Arbore, cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cercetările au fost declanșate după ce, pe 8 mai 2026, în jurul orei 20:45, un bărbat din localitate a reclamat că a fost agresat fizic în fața unei societăți comerciale din Arbore. Potrivit sesizării, doi tineri au venit în fața firmei, au adresat injurii gestionarei, iar ulterior au ieșit pe stradă și au lovit cu pumnii în zona feței atât reclamantul, cât și pe tatăl acestuia, administratorul societății.

Victima avea o echimoză la nivelul feței, iar tatăl său nu avea leziuni vizibile. Cei doi au refuzat intervenția unui echipaj medical.

În urma administrării probatoriului, pe 14 mai 2026 au fost dispuse măsurile preventive: reținerea pentru 24 de ore a unui tânăr de 19 ani și a unui minor de 17 ani, ambii domiciliați în comuna Arbore. Cei doi au fost escortați și introduși în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

De asemenea, un alt bărbat prezent la fața locului a fost sancționat contravențional pentru consum de băuturi alcoolice în spațiul public, injurii și provocarea de scandal.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Solca, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.