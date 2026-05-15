Incendiu într-un apartament din Burdujeni. Bărbat de 62 de ani, cu arsuri pe mâini  după ce a încercat să stingă o tigaie cu ulei

Un bărbat de 62 de ani a fost transportat la spital cu arsuri pe aproximativ 18% din suprafața mâinilor, după ce a izbucnit un incendiu în baia apartamentului său de la etajul 4 al unui bloc de pe strada Baladei, cartierul Burdujeni.

Evenimentul s-a produs joi, 14 mai 2026, în jurul orei 19:40. Potrivit primelor verificări, bărbatul pusese o tigaie cu ulei pe foc, iar când uleiul s-a aprins, a încercat să arunce conținutul în cadă. În acel moment s-a produs incendiul, iar bărbatul a suferit arsuri grave la nivelul mâinilor.

Bărbatul a fost ajutat să iasă din apartament de către un vecin și a fost preluat imediat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, fiind transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

La fața locului a intervenit un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina”, care a lichidat incendiul fără ca flăcările să se extindă la alte apartamente. Nu au fost înregistrate alte victime.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Burdujeni au întocmit dosar penal și efectuează cercetări pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.