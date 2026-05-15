Bărbat din Șcheia, înșelat cu 1.600 de lei pentru lemne de foc care nu au mai ajuns

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Șcheia continuă cercetările într-un nou dosar penal de înșelăciune, după ce un locuitor din comună a reclamat că a fost păgubit cu 1.600 de lei de un bărbat care i-a promis lemne de foc.

Potrivit sesizării, pe 25 martie 2026, reclamantul a fost contactat telefonic de un bărbat care s-a recomandat ca inginer silvic și i-a oferit lemne de foc. Cei doi s-au înțeles pentru 5 metri cubi la prețul de 300 lei/metru cub.

În aceeași zi, victima i-a înmânat suspectului 1.000 de lei în municipiul Suceava. Pe 28 martie, bărbatul s-a deplasat la domiciliul reclamantului din Șcheia și a primit încă 600 de lei.

Deși au continuat să discute telefonic, suspectul a invocat mereu diferite motive pentru care nu putea livra lemnele. De aproximativ două săptămâni, acesta nu mai răspunde la telefon, iar materialul lemnos nu a ajuns niciodată la cumpărător.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, iar cercetările continuă pentru lămurirea tuturor împrejurărilor și stabilirea răspunderii penale.