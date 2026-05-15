Tânăr de 26 de ani din Suceava, reținut în arest după un accident rutier în Marginea

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți au dispus, joi, 14 mai 2026, reținerea pentru 24 de ore a unui tânăr de 26 de ani, din municipiul Suceava, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă.

Accidentul s-a produs în seara de 11 mai 2026, în jurul orei 22:50, pe DN 17A, pe raza comunei Marginea. Bărbatul, aflat la volanul unui autoturism marca BMW, a acroșat din spate o autoutilitară marca Mercedes-Benz care circula în aceeași direcție de deplasare. În urma impactului, autoturismul BMW a ricoșat și s-a lovit de un copac de pe marginea drumului.

În urma evenimentului, conducătorul BMW a suferit leziuni ușoare (contuzie coloană cervicală și traumatism toraco-abdominal) și a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri medicale.

Testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatului i-au fost recoltate probe biologice de sânge, iar testul pentru substanțe psihoactive a fost negativ. Conducătorul autoutilitarei a fost testat și el, rezultatul fiind negativ.

Inițial a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. După administrarea probatoriului, pe 14 mai 2026, organele de cercetare penală au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore, începând cu ora 19:10. Bărbatul a fost escortat și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.