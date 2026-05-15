Fostul primar al Rădăuțiului, Aurel Olărean, câștigă în instanță drepturi salariale pentru perioada suspendării din funcție

Tribunalul Suceava a obligat Municipiul Rădăuți să plătească fostului primar Olărean Aurel drepturile salariale de care a fost privat în perioada în care a fost suspendat din funcție, actualizate cu indicele de inflație și cu dobânda legală.

Hotărârea a fost pronunțată pe 11 mai 2026, în dosarul nr. 806/2026, de completul C1F LM civil. Instanța a admis în parte cererea formulată de Olărean Aurel și a respins excepția prescripției invocată de pârât pentru capetele de cerere nr. 3 și 4.

Concret, Municipiul Rădăuți prin primar a fost obligat să plătească reclamantului drepturile salariale corespunzătoare perioadei în care acesta a fost suspendat din funcția de primar prin Ordinul Prefectului Județului Suceava nr. 233 din 19.09.2014, prelungit prin Ordinul nr. 171 din 07.05.2015, drepturi ce vor fi actualizate cu indicele de inflație și la care se adaugă dobânda legală de la data exigibilității fiecărui venit până la plata efectivă.

Instanața a respins însă capătul de cerere nr. 4, privind plata indemnizației pentru limită de vârstă.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Minuta instanței: „Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâtul Municipiul Rădăuţi prin primar, pentru capetele de cerere nr. 3 şi 4. Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul Municipiul Rădăuţi să plătească reclamantului Olărean Aurel drepturile salariale pentru perioada în care a fost suspendat din funcţia de primar al Municipiului Rădăuţi, prin Ordinul Prefectului Judeţului Suceava nr. 233 din 19.09.2014, prelungit prin Ordinul Prefectului Judeţului Suceava nr. 171 din 07.05.2015, drepturi actualizate cu indicele de inflaţie, la care se adaugă dobânda legală, de la data exigibilităţii fiecărui venit şi până la plata efectivă. Respinge ca neîntemeiat capătul de cerere nr. 4, privind obligarea pârâtului la plata indemnizaţiei pentru limită de vârstă. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cerere care se va depune la Tribunalul Suceava”.

Aurel Olărean a fost suspendat din funcţia de primar în septembrie 2014 fiind arestat preventiv într-un dosar în care era acuzat pentru fapte de corupţie.

El a fost trimis în judecată în octombrie 2014 şi a rămas în arest preventiv până la începutul lunii mai 2015 când a fost plasat în arest la domiciliu, iar apoi instanţa din Cluj a dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu controlul judiciar.