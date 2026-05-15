Doi bărbați arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au atacat două persoane cu toporul și coasa în Șcheia

Judecătoria Suceava a dispus, vineri, 15 mai 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a doi bărbați cercetați pentru lovire sau alte violențe (în formă agravată) și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit comunicatului Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, incidentul a avut loc în seara de 10 mai 2026, în jurul orei 23:30, pe o stradă din localitatea Șcheia.

Primul inculpat (X) a exercitat acte de violență asupra unei persoane vătămate, aruncând spre aceasta un obiect contondent (topor/bărdiță) și lovind-o în zona antebrațului drept, provocându-i leziuni care necesită 2-3 zile de îngrijiri medicale. În aceeași împrejurare, a lovit-o pe cea de-a doua persoană vătămată cu muchia toporului/bărdiței în zona omoplatului drept, cauzându-i suferințe fizice.

Al doilea inculpat (Y) a lovit una dintre persoane cu un obiect contondent (coasă – vârful ascuțit) în zona spatelui, provocându-i leziuni care necesită 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Prin acțiunile lor violente, cei doi au tulburat ordinea și liniștea publică, creând o stare de temere, indignare și insecuritate în rândul persoanelor prezente.

Pe 14 mai 2026, Parchetul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de ambii inculpați și luarea măsurii preventive a reținerii. A doua zi, cei doi au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți, care a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.