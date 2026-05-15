Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Social Doi bărbați arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au atacat...

Doi bărbați arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au atacat două persoane cu toporul și coasa în Șcheia


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Judecătoria Suceava a dispus, vineri, 15 mai 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a doi bărbați cercetați pentru lovire sau alte violențe (în formă agravată) și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit comunicatului Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, incidentul a avut loc în seara de 10 mai 2026, în jurul orei 23:30, pe o stradă din localitatea Șcheia.

Primul inculpat (X) a exercitat acte de violență asupra unei persoane vătămate, aruncând spre aceasta un obiect contondent (topor/bărdiță) și lovind-o în zona antebrațului drept, provocându-i leziuni care necesită 2-3 zile de îngrijiri medicale. În aceeași împrejurare, a lovit-o pe cea de-a doua persoană vătămată cu muchia toporului/bărdiței în zona omoplatului drept, cauzându-i suferințe fizice.

Al doilea inculpat (Y) a lovit una dintre persoane cu un obiect contondent (coasă – vârful ascuțit) în zona spatelui, provocându-i leziuni care necesită 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Prin acțiunile lor violente, cei doi au tulburat ordinea și liniștea publică, creând o stare de temere, indignare și insecuritate în rândul persoanelor prezente.

Pe 14 mai 2026, Parchetul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de ambii inculpați și luarea măsurii preventive a reținerii. A doua zi, cei doi au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți, care a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Robert Șröder este noul lider al TSD Municipiul Suceava

Comisari ai Gărzii de Mediu Suceava la Școala Gimnazială Nr. 10:...

Primăria Suceava clarifică situația terasei Union: autorizația va fi eliberată doar...