Primăria Suceava clarifică situația terasei Union: autorizația va fi eliberată doar după intrarea completă în legalitate

Primăria Municipiului Suceava a transmis vineri, 15 mai 2026, un punct de vedere oficial prin care clarifică situația unui agent economic de pe raza orașului, aflat în procedură de avizare pentru o terasă estivală, după informațiile apărute în spațiul public.

Potrivit informării Primăriei Suceava, „în spațiul public se promovează o imagine distorsionată”, iar controalele efectuate de municipalitate au identificat nereguli majore și o tentativă de eludare a taxelor locale:

Agentul economic beneficiază de o reclamă publicitară stradală reală de 24 mp , dar achită taxa locală doar pentru 1 mp ;

, dar achită taxa locală doar pentru ; A solicitat inițial o suprafață de 50 mp pentru terasă, dar a ocupat în realitate 130 mp , fără a plăti taxele aferente pentru diferență;

, fără a plăti taxele aferente pentru diferență; A menținut mobilierul pe domeniul public pe parcursul iernii, fără aprobare și fără achitarea taxelor specifice.

În urma controalelor, agentul economic a fost notificat oficial să elibereze de urgență domeniul public de mobilierul amplasat ilegal.

Primăria analizează în prezent solicitarea pentru eliberarea Certificatului de Urbanism pentru o nouă terasă sezonieră. Autorizația va fi emisă doar după ce operatorul economic va intra în deplină legalitate, atât în ceea ce privește achitarea integrală a taxelor de publicitate și de ocupare a domeniului public, cât și respectarea normelor și standardelor estetice impuse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 281 din 27.11.2025.

„Domeniul public aparține întregii comunități, iar utilizarea lui în scopuri comerciale se face exclusiv cu respectarea legii. Regulamentul local se aplică în mod egal pentru toți operatorii economici, fără privilegii și fără excepții”, se precizează în comunicatul Primăriei.

Primăria Suceava a reiterat că de îndată ce vor fi îndeplinite toate cerințele legale și estetice, autorizația va fi eliberată, la fel ca în cazul tuturor celorlalți comercianți de bună-credință din municipiu.