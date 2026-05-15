Robert Șröder este noul lider al TSD Municipiul Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Organizația Municipală TSD Suceava și-a ales noua echipă de conducere, în cadrul unei ședințe la care au participat membri ai organizației, reprezentanți ai conducerii PSD Suceava, aleși locali și invitați.

În funcția de președinte al TSD Municipiul Suceava a fost ales Robert Șröder, cel mai tânăr consilier județean PSD din județul Suceava, antreprenor și organizator de proiecte culturale, educaționale și civice.

La eveniment au fost prezenți deputata Mirela Adomnicăi, viceprimarul municipiului Suceava Dan Ioan Cușnir, secretarul general Lorand Ercse, Adelina Paiu – președinta OFSD Suceava, președintele TSD Județul Suceava Alex Muntianu, precum și consilieri locali, membri și susținători ai organizației.

Noua echipă de conducere a TSD Municipiul Suceava este formată din:

• Robert Șröder – președinte

• Floare Cosmin – prim-vicepreședinte

• Gontariu Ioana Andrada – secretar general

• Magda Hrițcan – trezorier

• Sasha Fediuc – vicepreședinte

• Marian Voinescu – vicepreședinte

• Moisă Lorenzo – vicepreședinte

• Murariu Miruna – vicepreședinte

• Alexandru Bejinariu – membru birou

• Bordianu Florentina – membru birou

• Eryk Cristian Amariței – membru birou

În mesajul transmis participanților, Robert Șröder a subliniat faptul că obiectivul noii echipe este construirea unei organizații active, relevante și implicate în viața comunității: „Ne propunem să construim o organizație bazată pe implicare, educație, responsabilitate și proiecte concrete. Nu construim doar o organizație, ci o generație de oameni pregătiți să își asume responsabilități în administrație și în comunitate.”

Noua conducere își propune consolidarea organizației și dezvoltarea unor proiecte dedicate tinerilor, dialogului și implicării active în comunitate.