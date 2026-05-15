IMM România: RO-PEISAJ S.R.L., firma de exercițiu a Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, s-a calificat la Finala Națională Business Plan 2026



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O nouă performanță remarcabilă pentru elevii suceveni! Firma de exercițiu RO-PEISAJ S.R.L., una dintre cele mai longevive și premiate companii școlare din România, a obținut calificarea la Finala Națională a Competiției Business Plan 2026, olimpiada națională a elevilor cu aspirații antreprenoriale.

Finala se va desfășura pe 19 mai 2026, la Târgoviște, unde elevii suceveni își vor prezenta proiectul alături de alți 7 finaliști din țară.

Competiția este organizată de IMM România (CNIPMMR) în parteneriat cu CNDIPT – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și oferă elevilor oportunitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite în cadrul firmelor de exercițiu.

„Firmele de exercițiu sunt cel mai bun lucru care li se poate întâmpla tinerilor înainte să intre în lumea reală a afacerilor. Când un elev înțelege ce înseamnă un plan de afaceri, o echipă și o decizie asumată, el devine exact resursa de care economia românească are nevoie”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.

Înființată în noiembrie 2012, RO-PEISAJ S.R.L. funcționează de 14 ani ca un adevărat laborator de antreprenoriat sustenabil în cadrul Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir”. Firma are ca obiect de activitate activitățile de întreținere peisagistică, dar abordează domeniul într-o manieră modernă și ecologică: roboți de tuns gazonul alimentați cu energie solară, sisteme de irigații automatizate care reduc consumul de apă și energie, precum și crearea de oaze de biodiversitate în spații comerciale și instituții publice.

Elevii s-au implicat activ și în proiecte comunitare concrete, cum ar fi „Grădina Erasmus” din campusul școlar și zonele „Ecoșcoală”.

Anul acesta, firma este reprezentată la finala națională de elevele Brezan Alexandra Gabriela și Cervinschi Andreea Lavinia (clasa a XI-a I), coordonate de doamnele profesoare Panaite Liliana și Andrieș Andreea Claudia.

Proiectul face parte din inițiativa „Creșterea relevanței formării profesionale inițiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pentru piața muncii”, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.