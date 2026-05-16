Tânăr reținut pentru agresiuni repetate în zona unei cafenele din Câmpulung Moldovenesc

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au dispus, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 16 mai 2026, reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 26 de ani, cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de lovire sau alte violențe.

Incidentul a avut loc în seara de 15 mai 2026, în jurul orei 23:00, în zona cafenelei WIN PUB.

Din cercetări a reieșit că un bărbat, aflat în zonă împreună cu trei prieteni, a fost abordat de un necunoscut care i-a reproșat că râde de el. Acesta l-a lovit cu palma peste față. După aproximativ 10 minute, cei doi s-au reîntâlnit în apropiere, iar altercația a escaladat. Agresorul l-a lovit din nou pe primul bărbat în zona feței și l-a lovit și pe un alt bărbat care îl însoțea, în zona corpului.

Victimele au fost audiate, au refuzat acordarea de îngrijiri medicale și să depună plângere penală.

În urma investigațiilor și a probatoriului administrat, polițiștii l-au identificat pe agresor – un bărbat de 26 de ani, din municipiul Câmpulung Moldovenesc. Acesta a fost reținut în noaptea de 15/16 mai 2026 și depus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe (în formă agravată), cu aplicarea prevederilor privind concursul de infracțiuni.