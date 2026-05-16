Bărbat cu alcoolemie de 2,30 g/l, reținut în arest după ce a provocat un accident rutier în Moldovița


Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Vama au dispus, vineri, 15 mai 2026, reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 62 de ani, din comuna Moldovița, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Incidentul s-a produs în seara de 13 mai 2026, în jurul orei 22:25, pe drumul comunal DC 32 B, în satul Demăcușa, comuna Moldovița. Autoturismul condus de bărbat a părăsit partea carosabilă. La fața locului, polițiștii l-au identificat pe șofer, care emana o halenă alcoolică puternică.

Deoarece testul cu aparatul etilometru nu a putut fi realizat (din cauza suflului insuficient), bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge.

Buletinul de analiză toxicologică a relevat o alcoolemie de 2,30 g/l alcool pur în sânge – o valoare extrem de ridicată.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Pe 15 mai 2026, în urma administrării probatoriului, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de suspect, iar ulterior a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore. Bărbatul a fost depus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.


