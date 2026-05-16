Femeie de 67 de ani, prinsă furând alimente dintr-un hipermarket din Suceava

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată vineri, 15 mai 2026, în jurul orei 11:54, de către agentul de pază al hipermarketului Metro, care a surprins o femeie în timp ce încerca să părăsească magazinul fără a plăti produsele alimentare ascunse în geantă și într-o sacoșă de rafie.

La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Biroului Ordine Publică, care a constatat că, în intervalul 11:30 – 11:50, femeia de 67 de ani, din municipiul Suceava, a introdus mai multe bunuri alimentare în valoare totală de 410,24 lei în geanta personală și într-o sacoșă, trecând apoi de casele de marcat fără a achita produsele.

Femeia a fost oprită de agenții de pază la ieșirea din hipermarket. Prejudiciul a fost recuperat integral, iar reprezentanții societății comerciale au precizat că nu se constituie parte civilă în procesul penal.

Persoana în cauză a fost condusă la sediul Poliției Municipiului Suceava, unde a fost întocmit proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Compartimentului Proximitate din cadrul Poliției Municipiului Suceava.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
