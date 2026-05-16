Femeie de 67 de ani, prinsă furând alimente dintr-un hipermarket din Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată vineri, 15 mai 2026, în jurul orei 11:54, de către agentul de pază al hipermarketului Metro, care a surprins o femeie în timp ce încerca să părăsească magazinul fără a plăti produsele alimentare ascunse în geantă și într-o sacoșă de rafie.

La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Biroului Ordine Publică, care a constatat că, în intervalul 11:30 – 11:50, femeia de 67 de ani, din municipiul Suceava, a introdus mai multe bunuri alimentare în valoare totală de 410,24 lei în geanta personală și într-o sacoșă, trecând apoi de casele de marcat fără a achita produsele.

Femeia a fost oprită de agenții de pază la ieșirea din hipermarket. Prejudiciul a fost recuperat integral, iar reprezentanții societății comerciale au precizat că nu se constituie parte civilă în procesul penal.

Persoana în cauză a fost condusă la sediul Poliției Municipiului Suceava, unde a fost întocmit proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Compartimentului Proximitate din cadrul Poliției Municipiului Suceava.