Tânăr din Vicovu de Sus, urmărit și blocat în trafic de poliție după ce a refuzat să oprească. El conducea băut și fără permis un scuter



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vicovu de Sus au depistat, vineri, 15 mai 2026, un bărbat de 29 de ani care a refuzat să oprească la semnalul regulamentar, a fugit de poliție și conducea un scuter fără permis și sub influența alcoolului.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 15:15, pe strada Aron Pumnul din orașul Vicovu de Sus. Echipajul de poliție a încercat să oprească un scuter înmatriculat în Marea Britanie, dar conducătorul auto nu s-a conformat și a mărit viteza. A fost urmărit pe o distanță de aproximativ 1 km, pe străzile Aron Pumnul și Dimitrie Cantemir, până când a fost blocat și oprit.

La control, bărbatul nu a putut prezenta niciun document asupra sa. Verificările în bazele de date au arătat că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Deoarece emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge.

Scuterul marca Yamaha (înmatriculat în Marea Britanie) avea ITP-ul și RCA-ul expirate, motiv pentru care a fost sancționat contravențional.

Conducătorului auto i s-a adus la cunoștință că nu mai are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice până la finalizarea cercetărilor. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art. 335 alin. 1 Cod Penal) și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului (art. 336 alin. 1 Cod Penal).

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vicovu de Sus.