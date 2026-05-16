Tânăr de 22 de ani, fără permis, prins la volan cu 82 km/h pe DN 17A în Sucevița

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Municipiului Rădăuți au depistat, vineri, 15 mai 2026, un tânăr de 22 de ani care conducea un autoturism fără permis de conducere și cu o viteză mult peste limita legală.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 20:04, pe DN 17A, pe raza comunei Sucevița. Echipajul de poliție a înregistrat cu aparatul radar autoturismul marca Ford circulând cu 82 km/h pe un sector de drum cu limită de viteză de 50 km/h.

Șoferul a oprit la semnalul regulamentar. La control, tânărul a declarat că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, autoturismul nu avea poliță RCA valabilă, motiv pentru care a fost imobilizat.

Pe scaunul din dreapta se afla fratele său, în vârstă de 17 ani.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române s-a confirmat că șoferul nu posedă permis de conducere. Acesta a fost testat cu aparatul etilometru și cu aparatul drugtest, rezultatele fiind negative.

Tânărul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.620 lei și i-au fost reținute plăcuțele de înmatriculare. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere,