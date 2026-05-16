Conferința internațională Development and Application Systems revine la USV cu ediția a XVIII-a, în perioada 21-23 mai 2026



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 21-23 mai 2026, cea de-a XVIII-a ediție a Conferinței internaționale Development and Application Systems (DAS 2026).

Evenimentul, desfășurat din doi în doi ani încă din 1992, a devenit unul dintre cele mai importante forumuri științifice din România în domeniul ingineriei electrice, automatizărilor, electronicii și informaticii aplicate. Ediția din acest an se va desfășura în format hibrid, permițând participarea atât fizică, la Suceava, cât și online pentru cercetătorii din întreaga lume.

Conferința reunește specialiști, cadre didactice universitare, cercetători și doctoranzi preocupați de dezvoltările recente în sisteme, controlul proceselor, automatizări, comunicații și rețele de calculatoare, electronică, inginerie asistată de calculator și software engineering.

Printre invitații de prestigiu ai ediției din 2026 se numără:

Marcian Cirstea (Anglia Ruskin University, Cambridge, Marea Britanie)

(Anglia Ruskin University, Cambridge, Marea Britanie) Dorin O. Neacșu (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași)

(Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași) Jose A. Antonino-Daviu (Universitat Politècnica de València, Spania)

(Universitat Politècnica de València, Spania) Jean Vanderdonckt (Université catholique de Louvain, Belgia)

(Université catholique de Louvain, Belgia) Wenjun Wu (School of Artificial Intelligence, Beihang University, China)

Din anul 2014, conferința se desfășoară sub egida IEEE, iar lucrările acceptate vor fi transmise spre indexare în baza de date IEEE Xplore, sub rezerva îndeplinirii cerințelor de calitate și conformitate editorială.

„Prin organizarea acestei conferințe, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava își consolidează poziția ca centru academic activ în domeniul ingineriei și tehnologiilor avansate, facilitând colaborări internaționale și promovarea cercetării aplicative de înalt nivel”, au transmis organizatorii.

Detalii complete privind programul, temele și modalitatea de înscriere sunt disponibile pe site-ul oficial al conferinței: www.dasconference.ro.