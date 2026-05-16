Șoimii Gura Humorului obține o victorie importantă în deplasare: 2-1 cu Sepsi OSK II și continuă să lupte pentru primul loc


Șoimii Gura Humorului a obținut o victorie de mare luptă în etapa a VII-a a play-off-ului Seriei 1 din Liga a III-a. Ei s-au impus cu scorul de 2-1 pe terenul formației Sepsi OSK II, într-un meci intens și disputat.

Lorand Fulop: ,,Am avut atitudine si determinare” >> Soimii continua sa lupte pentru primul loc!

După o primă repriză echilibrată, cu ocazii la ambele porți, deschiderea scorului a venit în minutul 73, când Cătălin Golofca a finalizat cu precizie un atac rapid, înscriind cu un șut puternic cu piciorul stâng.

Finalul partidei a fost spectaculos: în minutul 86, căpitanul Lóránd Fülöp a majorat scorul la 2-0 printr-o lovitură de cap precisă la colțul scurt. Gazdele au reușit să reducă din diferență în ultimele secvențe ale meciului, dar victoria Șoimilor nu a mai putut fi pusă în pericol.

Aceasta a fost ultima deplasare a echipei în actualul play-off. Deși Cetatea Suceava a câștigat dramatic la Blejoi (1-0 în minutul 88), Șoimii Gura Humorului păstrează șanse matematice la promovarea directă înaintea ultimei etape.

La finalul partidei, căpitanul Lóránd Fülöp a declarat: „Ne bucurăm că ne întoarcem cu cele 3 puncte din deplasare. A fost un meci intens, cu multe situații de a marca, pe un gazon foarte bun. Am avut atitudine și determinare foarte bună. Urmează ultima etapă din play-off pe teren propriu, din păcate nu din postura pe care ne-o doream cu toții, dar trebuie să ne facem datoria până la final și să câștigăm! Mă aștept la o atmosferă frumoasă la Gura Humorului!”

Totul se va decide în ultima rundă a play-off-ului, când Șoimii vor juca pe teren propriu. Echipa merge mai departe cu speranță, ambiție și încredere.


