Informare meteo de weekend: averse torențiale, grindină și vijelii în Suceava

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 16 mai (ora 12:00) – 17 mai (ora 21:00), prin care anunță o perioadă cu instabilitate atmosferică accentuată în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în județul Suceava.

Conform prognozei, în a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi averse cu caracter torențial, însoțite de descărcări electrice, grindină pe arii restrânse și intensificări ale vântului, cu rafale ce vor atinge local 40–60 km/h.

Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 20–50 l/mp.

Duminică (17 mai), vremea se va răci accentuat, mai ales în regiunile sudice și sud-vestice, temperaturile urmând să fie mai scăzute decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. Instabilitatea va persista și duminică în sud-est și vest.