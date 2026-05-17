Peste 350 de amenzi și un șofer reținut în acțiunea de prevenire a accidentelor rutiere derulată de polițiștii suceveni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au desfășurat sâmbătă, 16 mai 2026, o amplă acțiune de prevenire și combatere a accidentelor rutiere, atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Acțiunea a vizat în special combaterea vitezei excesive, a depășirilor neregulamentare și a conducerii sub influența alcoolului sau a drogurilor.

În cadrul raziei au fost organizate peste 20 de filtre rutiere, fiind verificate și controlate 590 de autovehicule. Au fost aplicate 359 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 198.644 lei. De asemenea, au fost suspendate 19 permise de conducere și ridicate 19 certificate de înmatriculare.

Un caz grav a fost înregistrat pe DC 38, în comuna Dărmănești. Polițiștii au oprit un autoturism marca Ford, condus de un bărbat de 33 de ani din localitate. Șoferul emana halenă alcoolică și a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 0,29 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările au arătat că bărbatul nu avea dreptul de a conduce autovehicule, permisul fiindu-i suspendat. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și depus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis.

„Viteza excesivă, consumul de alcool și droguri la volan rămân printre cauzele principale ale accidentelor grave. Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare, cu efective sporite, pe segmentele de drum cu risc rutier ridicat”, au transmis reprezentanții IPJ Suceava.

Polițiștii reamintesc că, potrivit Legii nr. 213/2023, șoferii care provoacă accidente mortale în timp ce conduc fără permis, cu permisul suspendat/anulat sau sub influența alcoolului (peste 0,80 g/l) sau a drogurilor nu mai beneficiază de suspendarea executării pedepsei. Ei vor executa pedeapsa cu închisoarea.

Recomandări pentru conducători:

Nu vă urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice sau substanțe interzise!

Respectați limita de viteză și regulile de circulație!

Consumul de alcool reduce semnificativ timpul de reacție, acuitatea vizuală și precizia mișcărilor.

Acțiunile poliției urmăresc creșterea gradului de disciplină și siguranță rutieră pe drumurile județului Suceava.