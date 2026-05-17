Accident rutier în Stroiești: Un șofer beat a fost rănit după ce a pierdut controlul autoutilitarei


Un bărbat de 61 de ani din comuna Ilișești a fost rănit ușor, sâmbătă seară, 16 mai 2026, într-un accident rutier produs pe strada Veche, în apropiere de DN 17, pe raza localității Stroiești.

Potrivit primelor cercetări, în jurul orei 21:10, bărbatul conducea o autoutilitară Mercedes-Benz când a pierdut controlul direcției de mers. Vehiculul a intrat în coliziune cu bordura și un indicator rutier amplasat pe scuarul din mijlocul părții carosabile, după care a continuat deplasarea în marșarier până a căzut pe marginea drumului, într-un șanț urmat de un teren agricol.

În urma impactului, conducătorul auto a suferit leziuni ușoare, fiind diagnosticat cu TCC ușor, traumatism cervical și toracic anterior. Acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava.

Testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă (art. 196 alin. 1 Cod Penal) și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului (art. 336 alin. 1 Cod Penal).


newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
