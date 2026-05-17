Accident rutier în Stroiești: Un șofer beat a fost rănit după ce a pierdut controlul autoutilitarei

Un bărbat de 61 de ani din comuna Ilișești a fost rănit ușor, sâmbătă seară, 16 mai 2026, într-un accident rutier produs pe strada Veche, în apropiere de DN 17, pe raza localității Stroiești.

Potrivit primelor cercetări, în jurul orei 21:10, bărbatul conducea o autoutilitară Mercedes-Benz când a pierdut controlul direcției de mers. Vehiculul a intrat în coliziune cu bordura și un indicator rutier amplasat pe scuarul din mijlocul părții carosabile, după care a continuat deplasarea în marșarier până a căzut pe marginea drumului, într-un șanț urmat de un teren agricol.

În urma impactului, conducătorul auto a suferit leziuni ușoare, fiind diagnosticat cu TCC ușor, traumatism cervical și toracic anterior. Acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava.

Testarea cu aparatul etilometru a indicat o concentrație de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă (art. 196 alin. 1 Cod Penal) și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului (art. 336 alin. 1 Cod Penal).